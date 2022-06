7 meravigliosi appartamenti sul piano attico

Intrigante e dal fascino irresistibile, il piano attico attira e seduce gli occhi e la mente, aggiungendo valore agli spazi interni ed esterni della casa per le sue innate prerogative. Prima fra tutte, la vista panoramica, fruibile di giorno e di notte semplicemente affacciandosi alla finestra, seguita dalla lontananza dai rumori delle strade di città e non ultima, dalla vicinanza con il cielo incontaminato, fonte di luce naturale ideale per rendere più luminoso l'ambiente domestico. Sono tanti gli espedienti che, a livello di progettazione del contesto abitativo, si possono adottare per implementare queste caratteristiche positive, rendendole veri e speciali plus. Grandi vetrate trasparenti e colori chiari sono, ad esempio, solamente due fra gli elementi che non possono mancare nei moderni attici open space; legno e pietra naturale o ricostruita faranno poi la gioia degli appartamenti country-chic di nuova generazione; tonalità pastello e arredi dalle linee pulite completeranno invece le location in stile scandinavo.

Scopriamo allora più da vicino 7 meravigliosi attici con vista, da cui lasciarsi ispirare e annotare punti di forza.