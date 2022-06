10 sensazionali ville con giardino!

Lo stile Eclettico è pura libertà di espressione. In questo linguaggio si concentrano temi che possono provenire da ogni altro design architettonico, ma a seconda dei gusti, possono essere integrati fra loro (anche se in contrapposizione) o completamente rivisti.

La progettazione di una casa in questa chiave stilistica, risponde ovviamente a imposizioni di solidità e sicurezza (come per ogni casa) ma è libera da ogni altro concetto, prima fra tutto la possibilità di poter spaziare e reinventare le forme geometriche, in modo da stravolgere il disegno stesso della casa, per renderlo unico. Materiali, elementi costruttivi, colorazioni, porte e finestre, tutto può richiamare stili e forme completamente diverse fra loro. Questo ensemble di concetti crea un tutt'uno, quindi un'armonia nel caos.

Gli spazi esterni fungono da contorno. Possono essere anch'essi soggetti alla medesima miscellanea di concetti, in questo caso sfruttando vegetazioni, fiori e disposizioni in totale libertà. Oppure è possibile renderlo il più lineare, semplice e pulito possibile, in modo da non distrarre dall'importanza dell'architettura della casa stessa.