Spazio alle piante!..Da appartamento, e non solo

State progettando casa, rinnovando il vostro appartamento e non avete di idea di come renderlo più personale e originale senza che vi costi un occhio? Sappiate che c'è un modo davvero economico per farlo e cioè, rivolgersi-per usare un'espressione da sussidiario illustrato- alle nostre amiche piante. Non storcete il naso adesso! Benché all'apparenza possa sembrare un'espediente banale, quello delle piante- da appartamento, come da balcone e da giardino- può rivelarsi la chiave di volta per trasformare l'arredo della casa in qualcosa di davvero unico e inedito: tutto dipende come al solito, dall'inventiva, dal come gli elementi verdi vadano a inserirsi nello stile della nostra abitazione. Grazie ai nostri esperti, andremo allora a sviscerare le soluzioni più innovative per portare un po' di natura nelle nostre case, scoprendo che avere un bell'angolo verde in casa o in veranda non è solo un fattore aggiunto all'estetica delle nostre quattro mura, ma anche un prezioso alleato della nostra salute. In che modo? Vediamolo insieme!