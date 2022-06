Il potere rilassante delle cabine doccia multifunzione

Anche Grohe, azienda specializzata in rubinetteria e accessori per il bagno, propone la sua collezione cabine doccia multifunzione in versione deluxe. La nuova collezione F-Digital Deluxe è un Spa per la casa, dove potete ritrovare energia e ricaricarvi per affrontare la giornata, o riposarvi dopo una giornata pesante. Potete realizzare la doccia come volete e completarla con moduli per la gestione delle luci, della musica e del vapore. E c'è anche il Bluethooth ed è disponibile per i dispositivi iOS o Android. L'alta tecnologia al servizio del benessere in casa.