Tappeti per il soggiorno

C'è chi li ama e chi invece li detesta e non può vederli. Ci sono collezionisti che spendono miliardi per vedere la loro casa riempita e ci invece li considera solamente un oggetto che attrae polvere e nulla più. Stiamo parlando dei tappeti, quei grandi (o piccoli) elementi decorativi che tanto stanno bene in molte stanze della casa. Vi siete mai chiesti come cambia l'ambiente se sul pavimento mettiamo un tappeto? Potete non amarlo, ma sicuramente concorderemo tutti quanti come questo elemento sia un modo perfetto per decorare un ambiente che risulta spoglio. In salotto come in sala da pranzo, il tappeto può diventare il re della stanza se scelto e posizionato nel modo giusto.

Ricordate anche che oltre ad essere un elemento in più che si aggiunge alla camera, la sua presenza rimanda al comfort, grazie al morbido rivestimento e al fatto che nei mesi invernali aiuta a isolare contro il freddo. Come per ogni elemento d'arredo, anche nella scelta del tappeto dovrete prendere in considerazione molti fattori, primo tra tutti, lo stile della vostra abitazione e il conseguente arredamento. Rettangolare, ovale o quadrato, potrete scegliere tra un sacco di forme e colori.

Suggerimento: se la vostra idea è quella di mettere il tappeto sotto al tavolo o al divano, prendete prima di tutto le dimensioni di ciò che appoggerà sul tappeto, in modo da non avere brutte sorprese: immaginate che imbarazzo se il divano supera il tappeto di qualche centimetro. Detto questo, anche il contrario rischierebbe di non dare l'effetto desiderato alla stanza, quindi occhio sempre alle dimensioni!