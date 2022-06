L'appartamento con l'open space dei tuoi sogni

La camera da letto principale introduce il colore che poi caratterizzerà gran parte della zona notte: il blu. Il pavimento anche qui è in parquet chiaro e il grande armadio nero, di fronte al letto, ha una finitura lucida, per compensare la scelta di un colore scuro, aumentando la luminosità, e per dare un'idea di maggiore ampiezza. La carta da parati dà quel tocco di eleganza francese che rende l'appartamento unico.