Progettare casa: la pietra naturale

I materiali da costruzione si sono evoluti nel tempo, così come le tecniche, le tecnologie e gli strumenti da lavoro. Oggi si fa ampio uso di cemento, calcestruzzo e metalli, mentre rimangono ancora vivi materiali antichi e nobili che sono stati utilizzati a partire dalle prime case costruite nell'antichità dall'uomo, stiamo parlando soprattutto del legno e della pietra naturale. Benché l'architettura contemporanea non abbia più l'esigenza di creare strutture con questi elementi, questi materiali possiedono qualità intrinseche molte volte impareggiabili, pensiamo ad esempio all'isolamento termico del legno.

Oggi abbiamo selezionato 3 progetti che ci sono sembrati i più indicati per descrivere al meglio l'utilizzo della pietra naturale per le nostre abitazioni. Le magnifiche ville che vi presentiamo ne fanno grande uso, sia esternamente, sia per gli interni, potendo vantare di un'estetica ricercata. In particolare, l'utilizzo di questo materiale per gli spazi interni consente di ricreare ambienti dall'atmosfera estremamente naturale.

Le diverse pietre naturali si trovano ad avere qualità chimiche e fisiche particolari che influiscono sul colore, sulla loro resistenza e lavorabilità. Oltre a ciò, anche il fattore della sostenibilità s'inserisce in questo discorso, in quanto, questi materiali possono essere facilmente reperibili dalle zone circostanti della costruzione, divenendo così elementi che legano indissolubilmente la struttura al contesto. Del fattore estetico invece lasceremo parlare le immagini.