homify 360°: una splendida villa in Bahrein

Oggi vi consigliamo di allacciare le cinture e mettervi comodi, il volo durerà circa cinque ore, quindi abbiamo tutto il tempo per schiacciare un pisolino o guardare qualche puntata della nostra serie preferita, mentre l'aereo ci porta in direzione Bahrain. Una volta atterrati al Bahrain International Airport, non ci resterà che recuperare il bagaglio, passare il controllo passaporti e percorrere gli otto chilometri che ci separano dalle Amwaj Islands per raggiungere una splendida villa sul mare che, nonostante la posizione ben lontana dalla nostra penisola è stata progettata proprio da italiani.

Lo studio Mammini Candido, di Faenza si è occupato dei lavori di questa maestosa villa nelle Amway Islans, arcipelago artificiale ad uso residenziale, collocato a nordest del Bahrain, piccolo Stato situato anch'esso su un arcipelago di trentatré isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico e le cui acque territoriali, confinano a ovest con quelle dell'Arabia Saudita e a sud con quelle del Qatar. La villa della quale vi parliamo oggi, si trova proprio in questa zona e presenta un'architettura molto particolare, incentrata su trasparenze ed essenzialità.

Cristallo e cemento si mescolano in una danza che li alterna ad acqua e pietra, incontrando la luce e la sabbia. L'abitazione vede il mare e si apre ad esso, seguendone il ritmo in forme e colori: grandi pareti di vetro con dettagli minimal si abbandonano ad un lusso discreto e dai tratti puliti, evitando di esasperare la ricchezza che trasuda dai materiali e dall'arredo. L'acqua diventa un elemento chiave nel risultato finale della villa: le piscine e le grandi vasche all'esterno, dialogano con l'acquario situato all'interno della zona living, per un risultato emozionante.