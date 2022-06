Un'estensione moderna da sogno

Quando leggiamo di una casa che è caratterizzata da un colore particolare come il turchese, probabilmente viene da storcere il naso, perché magari immaginando il risultato finale non ci si aspetto nulla di sobrio ed elegante.. poi ci si imbatte in questa casa, e ci si ritrova a cambiare idea! Non si può infatti negare che non si tratti di un progetto dall’impatto entusiasmante.

Come possiamo notare, la grondaia e le rifiniture sono infatti turchesi, eppure abbinate al color crema della casa e al legno naturale della facciata dell’ampliamento, il risultato è grazioso e delicato.