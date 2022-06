Idee per la casa: ispirati ai classici del grande schermo!

Sono passati più di 54 anni dall'uscita nella sale del capolavoro di Blake Edwards, ma il fascino di A Colazione da Tiffany rimane immutato e ineguagliato nel tempo, di generazione in generazione. Sarà per la bellezza e lo stile di Audrey Hepburn, sarà per l'eleganza dei costumi, o per le note struggenti di Moon River… o magari perché no, anche per la raffinata essenzialità degli interni!

Chi ha visto il film non può infatti certo dimenticare l'appartamento di Holly che, nella sua disarmante semplicità può essere considerato una sorta di manifesto dello stile minimalista all'epoca non stato inventato: pochi mobili, linee rigorose, oggetti di design, per dare vita a un ambiente davvero unico. Giusto per fare un esempio ricordiamo l'originale divano vasca da bagno, emulato ancora oggi dai designer contemporanei.

Perché non prendere allora spunto da questo classico senza tempo per regalare anche alla nostra casa un tocco di raffinata eleganza? Il segreto sarà mantenere uno stile semplice, con arredamento ridotto all'essenziale e puntare su qualche elemento originale e ad effetto, come vediamo in questa cucina caratterizzata da una parete optical di grande impatto.