6 problemi in casa per 6 personalità: ecco come affrontarli !

Siamo di quelli che non si scoraggiano mai di fonte ad alcun tipo di guasto e tentano in ogni caso di ripararlo, magari con soluzioni stravaganti? Per esempio, ammettiamolo, abbiamo utilizzato del nastro adesivo per tenere uniti due tubi sotto al piano della cucina? Oppure un filo di ferro per riparare l'anta del microonde? E' ufficiale, apparteniamo alla categoria degli artisti del fai da te: approcciamo i piccoli problemi domestici in maniera creativa, senza riflettere adeguatamente sul risultato finale.

Il consiglio

Non abbiamo eccessiva fretta, prendiamoci del tempo per documentarci sul tipo di guasto e sulle riparazioni necessarie. Potremmo chiedere consiglio a un amico esperto, piuttosto che in un negozio specializzato. O anche cercando su internet: il web è ormai una fonte preziosa. Una volta che avremo capito come procedere e avremo istruzioni chiare e precise, soprattutto sugli strumenti più adatti, allora potremo iniziare la riparazione.