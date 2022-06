Il Cambio Look di una Casa Molto Trascurata

Ma entriamo pure all’interno della casa ed entriamo nella cucina. Per quanto ben organizzata, però, appariva triste e ordinaria: le piastrelle che rivestivano le pareti, inclusa la greca, conferivano alla cucina un aspetto più datato di quanto in realtà fosse. Inoltre, i mobili bianchi e in legno, anche se non erano oggettivamente terribili, avevano perso la loro grazia originaria e apparivano un po’ passati di moda.