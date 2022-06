Top 5 cucine in stile industriale

L'industrial design è diventato uno dei trend per arredare casa. Questo genere d’arredamento si ispira ai loft americani, particolari tipologie di abitazione caratterizzate da spazi aperti e alti soffitti. I materiali maggiormente utilizzati sono i mattoni e i metalli, ma anche il legno e il cemento, in un mix dall'aspetto vissuto e dai toni vintage. Le cucine in stile industriale si inseriscono alla perfezione nei loft, luogo in cui è nato il genere industriale, ma sanno trovare la giusta collocazione anche nelle case di stampo classico o in quelle moderne. Di seguito alcune caratteristiche delle cucine in stile industriale.