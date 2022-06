Lo studio in casa come un piccolo gioiello

Lo studio è un angolo destinato a lavoro e studio, dove potersi concentrare senza noie e dove poter organizzare fascicoli e documenti senza che nessuno ne metta a rischio l’incolumità. L’ideale sarebbe avere la possibilità di destinare un’intera stanza a uso studio, ma non tutti in casa hanno un sufficiente numero di ambienti per poterselo permettere. Così, ci si deve accontentare di un spazio più contenuto ma non meno funzionale, generalmente composto da pochi e semplici elementi, talvolta indispensabili: una scrivania, una poltroncina, una libreria e una corretta illuminazione.L’importante però, è che lo spazio a disposizione sia sufficiente da poter accogliere un computer, ormai presente in tutte le case come strumento di lavoro basilare, e garantire l’uso di eventuali libri e quaderni. Inutile dire che ciò che aiuta più di ogni altra cosa a sfruttare a pieno gli spazi, grandi o piccoli che siano, è l’ordine. Di seguito alcuni consigli per progettare lo studio in casa.