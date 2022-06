7 idee per una casa a prova di micio

Il gatto è un animale molto affettuoso e socievole. Vive la casa come un regno e in essa si sente accolto se riesce a esprimere sé stesso a seconda delle esigenze.

Come si sa i felini hanno unghie ben sviluppate. Servono a loro per cacciare, per difendersi, per arrampicarsi e anche per esprimere affetto (lo so, sembra un controsenso, ma in quel caso le sfoderano con estrema dolcezza).

Anche le loro unghiette hanno bisogno di cura e generalmente non è mai l'umano di casa a occuparsene, sono loro stessi che provvedono a questa operazione graffiando superfici ruvide, ottimali per la riuscita di una buona affilatura. Ecco perché spesso scelgono sedie o tessuti (come quelli che rivestono i piedi dei divani) per sfogare questo istinto.

Onde evitare danni permanenti ai nostri mobili, è consigliabile dotarsi di tiragraffi, facilmente reperibili in commercio, crearne di mano propria (magari avvolgendo spaghi o corde intorno alle gambe delle sedie o del tavolo), oppure cercare veri e propri mobiletti studiati per loro, come quello visibile in foto.

Si tratta di strutture dove i gatti si sentiranno portati a entrare, dormire e giocare, con la particolarità di una fodera ruvida, perfetta per permettere loro di dar sfogo a tutte le graffiate che vorranno dare, sentendo anche più a loro agio in uno spazio dedicato esclusivamente a loro.