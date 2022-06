Consigli per gli infissi

Così spesso ci ritroviamo a guardarle attraverso che nemmeno ci rendiamo conto di quanto le nostre finestre e i loro infissi siano così importanti nella nostra quotidianità. Pensateci: le finestre sono ovunque e in tutto il mondo e, a parte qualche piccola eccezione, ogni ambiente ne presenta almeno una. Quanto, le finestre e l'illuminazione naturale influenzano il nostro umore? Parecchio. Immaginate di vivere in un luogo privo di fonti luminose esterne e di trascorrere all'interno di questo posto, un gran numero di ore della vostra giornata. O, più semplicemente: pensate all'inverno, quando le giornate sono per lo più buie e uggiose. Ecco, questa sarà la sensazione di vivere senza finestre: un inverno lungo una vita.

Quanta influenza hanno gli infissi nell'aspetto della nostra casa? Spesso non ci rendiamo conto di quanto la scelta dell'infisso determini uno stile piuttosto che un altro. In un design elegante e minimalista, vedremo che la cornice della finestra si presenterà in colori neutri e senza fronzoli, o quasi non si noterà, lasciando maggiore spazio al vetro. Nelle abitazione antiche, invece, le cornici si presenteranno in legno e riprenderanno il colore dell'ambiente da cui sono circondate. È quindi importante, in fase di ristrutturazione, pensare bene alla tipologia di finestra che si vuole avere. In più dovrete anche prendere in considerazione il luogo e la posizione nella quale vivete. Se, ad esempio, il vostro appartamento dà su una strada molto trafficata, oltre ai doppi vetri, dovrete scegliere un materiale che vi isoli dai rumori esterni. Stessa cosa se abitate in montagna, dove nevica da ottobre ad aprile: più saranno spessi i vetri, meno consumerete di riscaldamento. Se invece state al sud sul mare, dovrete cercare qualcosa che vi aiuti a combattere la grande umidità.

Insomma, le finestre sono un elemento importante della casa ed è giusto dedicare loro un articolo. Ecco perché oggi abbiamo deciso di parlarvi proprio di questo, delle varie tipologie di finestre che potrete trovare curiosando per homify.