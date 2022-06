Tutti i vantaggi nell'avere un cortile interno

Il cortile di casa potrà essere arricchito da piante e fiori in quantità. L'elemento verde darà sicuramente un piacevole tocco di colore e profumo all'abitazione rendendo lo spazio accogliente e piacevole. Piante grasse o a foglie larghe, alberi da frutto o da ornamento, contribuiranno a guarnire lo spazio in maniera semplice ed efficace. Per la scelta delle specie da sistemare in cortile bisogna tenere presente il clima e il livello di umidità per permettere una crescita rigogliosa delle piante.