L'arredamento per i bambini

Il letto è l’arredo principale nella stanza di un bambino: deve essere adatto all'età dei ragazzi, progettato per garantire comfort e avere anche un look non banale. Ci sono molte opzioni tra cui poter scegliere: un letto fisso, uno facilmente trasportabile da una stanza ad un’altra, magari con delle rotelle, oppure un letto a castello o con un soppalco creato appositamente per loro. Si sa, i bambini crescono in fretta, così bisogna pensare bene prima di arredare una stanza e acquistare il letto. Con i mobili giusti si possono creare luoghi magici per i nostri piccoli, dove raccontare storie e trascorrere finalmente del tempo di qualità con loro, magari durante il tanto agognato weekend. Pensate a che tipo di disegno potrebbe far scatenare la loro fantasia, ma non dimenticatevi della praticità della stanza, quindi nulla di troppo esagerato. Oltre a ciò, bisogna anche garantire la sicurezza, per questo la prima cosa da fare è istallare delle barriere, soprattutto vicino ai letti che si trovano in alto, al fine di evitare cadute e incidenti di ogni tipo. In questo libro delle idee vi faremo vedere come trovare la soluzione ideale per accontentare i nostri i figli e le esigenze appena descritte.