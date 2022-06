Parliamo di pavimenti, interni ed esterni

Oggi vogliamo porre l'attenzione su quelli che troppo spesso sono definiti solo come un dettaglio nella nostra abitazione: i pavimenti. Eppure, come per le pareti, il loro rivestimento può davvero rivoluzionare l'aspetto dei nostri interni, apportando, a seconda dei casi, note di luce, calore, freschezza: un ottimo espediente per decorare casa con fantasia e colore. In particolare vogliamo chiarire alcuni aspetti relativi a un particolare tipo di mattonelle che ebbe la sua origine in Francia, alla fine del XIX secolo, ed è diventato famoso non solo per le caratteristiche fantasie dei suoi motivi di decorazione, ma anche per il fatto che non necessita di nessuna cottura: le mattonelle legate in cemento idraulico Portland. La tecnica per la loro produzione prevede l'utilizzo di una pressa idraulica e di uno stampo per creare un numero infinito di modelli con colori diversi, realizzati aggregando tra di loro materiali lapidei e minerali, i quali costituiscono fino al 76% del peso del prodotto finito, e possono essere di natura silicea (quarzo, quarzite, granito, porfidi, sabbia, ecc.), oppure calcarea (marmo, pietre calcaree, dolomie, ecc.).

Così, in una struttura di circa 2 centimetri di spessore, si ottiene un prodotto unico che incorpora imperfezioni inerenti ai materiali e al processo di fabbricazione. Grazie alla loro bellezza divennero particolarmente popolari intorno agli anni Venti, fino a quando caddero in disuso nel corso del primo decennio degli anni Cinquanta, quando furono introdotti sul mercato nuovi materiali più leggeri e meno costosi.

Ai giorni nostri però le mattonelle in cemento Portland stanno prepotentemente tornando alla ribalta, considerate, causa il loro particolare procedimento di lavorazione e la possibilità di personalizzazione con design raffinati, come veri e propri gioiellini di artigianato, adatte al rivestimento di pavimenti moderni: proprio il tipo di cose che rende noi di homify estremamente curiosi. Potevamo dunque lasciarci scappare l'occasione di dedicare un articolo all'argomento?