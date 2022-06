7 idee per rinnovare il piano della tua cucina

Siamo in cerca di spunti per il piano lavoro della nostra cucina a vista inserita in un soggiorno elegante e ricercato? Il cristallo temprato potrebbe costituire la soluzione che fa al caso nostro, come vediamo in questo esempio proposto da ANDREA BELLA CONCEPT: un piano di lavoro raffinato e unico nel suo genere, realizzato con un top in cristallo scorrevole. In questo modo, a seconda delle nostre esigenze, il piano potrà trasformarsi in superficie di lavoro piuttosto che in un prezioso tavolo di cristallo, per garantire continuità di stile con la zona living, ma al contempo estrema funzionalità. Il cristallo temprato è infatti un materiale trattato appositamente per resistere a urti e abrasioni e per garantire una scomposizione in frammenti non appuntiti e pericolosi, in caso di rottura accidentale.