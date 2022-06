Oggetti in legno per il nostro soggiorno

In soggiorno non può mancare un mobile nel quale contenere dvd, documenti e sul quale posizionare il televisore o lo stereo, o un semplice vaso con fiori. Bianca è una madia composta da un unico volume rettangolare diviso in tre e da una base con piedi sagomati. Questo mobile, creato dallo Studio Cappellanti di Roma, è in legno di noce nazionale massello e corian, mentre per le ante ad apertura verso l'esterno, sono stati usati speciali pistoni di fabbricazione tedesca, con rallentamento a fine corsa. Perfetta sia in salotto che in sala da pranzo, Bianca troverà sicuramente il suo posto all'interno della vostra casa.