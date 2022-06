Un'estensione che ha cambiato tutto!

Oggi vi presentiamo un magnifico progetto di recupero di un ex scuola nella regione Douro in Portogallo. Preparatevi a rimanere esterrefatti dalla maestria con cui la MH Project, Lda. ha condotto i lavori in un'area geografica che sta diventando una destinazione turistica d'eccellenza. Il laboratorio MH Project, Lda., sorto nel 2012 a Vila Real, è specializzato in progetti di architettura, design e ingegneria. Non vogliamo tenervi più sulle spine, perciò immergiamoci in questa fantastica tenuta.