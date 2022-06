5 progetti di ristrutturazione

​ L'Estádio Beira-Rio, noto come Gigante da Beira-Rioa, è stato costruito nella città brasiliana di Porto Alegre nel 1969, un momento particolarmente difficile per il Brasile. Nonostante le difficoltà economiche, la gente del posto contribuì attivamente alla costruzione dello stadio, portando cemento, legno e altri materiali che potevano servire alla costruzione: si sa, i brasiliani sono matti per il calcio!

La ristrutturazione dello stadio è stata intrapresa da Architectural Studio Hype nell'autunno del 2013. Il piano originale per la ricostruzione comprendeva la struttura di copertura nuova, ma fu ben chiaro dall'inizio che la nuova costruzione non sarebbe stata in grado di soddisfare gli attuali standard architettonici per gli stadi e gli impianti sportivi. Il lavoro, così, ha dovuto riguardare anche la parte inferiore, un lavoro impegnativo che non si limitava solo all'aggiunta di ulteriori posti a sedere, ma anche alla creazione di ristoranti, negozi e un museo degno di una struttura all'avanguardia. La ricostruzione dello stadio è stata completata quest'anno. Il nuovo tetto è composto da elementi modulari con 65 capriate in acciaio e ricoperto da una pellicola particolare. La sua altezza è di ben 42 metri. Nel corso del tempo, il vecchio e fatiscente stadio è diventato nuovo e tecnologico.