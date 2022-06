Tendenze Primavera 2016: 6 proposte moderne

Un motto davvero in voga sia nella moda che nell’interior design e nell’arte in generale è “meno è meglio”. Non si tratta certo di una verità assoluta, ma di un consiglio da tenere sempre presente per non sbagliare.

Forse la natura non è il migliore esempio a tal fine, perché se lasciata in uno stato selvatico è capace di esplodere in un festoso mix di colori e odori, soprattutto in primavera e nei luoghi più caldi. Eppure è la fonte d’ispirazione per questo libro delle idee.. come coniugare le due cose, allora, e come evitare che il risultato sia un pugno negli occhi? Per creare uno spazio armonico, allegro, rilassato ma pur sempre raffinato e di gusto, basterà avvalerci di dettagli colorati in un ambiente neutro. Stiamo parlando di tappeti, quadri, mobili e decorazioni colorate.