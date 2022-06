7 case in legno che vi faranno perdere la testa!

Chiudiamo con un progetto in cui il legno non viene utilizzato per la parte strutturale ma come rivestimento di facciata, in armonia con altri materiali. La villa illustrata nell'immagine sopra, realizzata dallo studio Marco Ciarlo Associati, è caratterizzata dai giochi volumetrici della facciata asimmetrica, in cui i diversi corpi di fabbrica dialogano attraverso l'uso di differenti materiali. Il corpo a est, rivestito con doghe di legno intrattiene un sottile gioco di equilibri con il basamento in pietra e con il volume aggettante del primo piano in vetro e intonaco bianco.