Una ristrutturazione tra vecchio e nuovo per un piccolo miracolo

Il rischio di un ampliamento è sempre quello che la nuova costruzione risulti troppo distante, in termini stilistici, rispetto all'esistente. In questo caso non è assolutamente così: la palette neutra dei materiali scelti fa sì che la parte nuova sembri essere lì da sempre. Così si tratta di una bella casa in stile tradizionale, che ha avuto la possibilità di godere di spazio in più.