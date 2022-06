Pannelli decorativi: l'ultima tendenza tra le mura di casa

Parliamo oggi di pannelli decorativi, una delle soluzioni più d'effetto per decorare la pareti di casa (e non solo! Date un occhio all'ultima proposta!). C'è solo l'imbarazzo della scelta. Tantissimi sono i materiali a disposizione, e infiniti gli effetti: dalle texture materiche alle riproduzioni delle immagini del cuore, le possibilità sono inimmaginabili. Sul fronte dei materiali, si va dai più classici poliuretano, gesso e polietilene fino alle proposte più innovative, come la malta ceramizzata fibro-rinforzata per interni ed esterni, o come la fibra di vetro. Quest'ultima, in particolare, è innovativa non solo per le sue caratteristiche estetiche, ma anche per quelle strutturali, tecniche ed igieniche. La fibra di vetro, sfruttando le proprietà della materia (ecologica in quanto naturale), protegge le pareti dalle fessurazioni e dalle crepe di assestamento ed è super-igienica, in quanto non contaminabile da agenti biologici. Anche le applicazioni dei pannelli decorativi sono infinite. Se ormai in cucina sono diventati un must, così come in bagno oppure in sostituzione di una boiserie o di una carta da parati, in soggiorno come in camera da letto, c'è persino la possibilità di applicarli sulla facciata di casa. E, statene sicuri, l'effetto sorpresa è garantito!