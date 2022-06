Le piastrelle per il bagno: quali scegliere?

Siamo affascinati dalle atmosfere semplici e solari delle abitazioni tipiche mediterranee? Scegliamo allora per il nostro bagno un rivestimento con piccole tessere in ceramica caratterizzato da allegre fantasie floreali stilizzate. Per completare l'effetto, abbiniamo un pavimento sui toni del turchese, come il mare: otterremo un ambiente fresco e leggero – come possiamo ammirare in questo esempio di CERAMICHE MUSA – perfetto non solo per case al mare, ma anche per regalare un tocco di colore anche a raffinate ville in campagna.

Da scegliere se… amiamo la praticità della ceramica, resistente agli anni e di semplice manutenzione.