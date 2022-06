Appartamento industrial con tocchi rètro: un sogno!

La cucina è sicuramente il fulcro della casa, vista la sua funzione conviviale. Il tavolo da pranzo in legno, con le sedie tra loro differenti e le luci a sospensione di un bel giallo acceso – in tinta con le sedia a capotavola – prese direttamente dal mondo del design alla moda, danno vita ad uno spazio che sa di famiglia. Per il resto, essenzialità totale: la cucina in sé per sé è un parallelepipedo bianco, pulito, senza elementi superflui.