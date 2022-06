Da vecchia fattoria a villa moderna

Il design industriale e agricolo sono due elementi che balzano all'occhio, non appena ci si cala in questo spettacolo. Le grate di acciaio e il pavimento per esterni in legno creano un'atmosfera che riconduce all'uso originario dell'abitazione. Inoltre, la predilezione per il legno fa sì che la casa s'inserisca naturalmente nel contesto paesaggistico.