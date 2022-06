Interni casual per una sala da pranzo moderna

La sala da pranzo è tradizionalmente un luogo di convivialità e riunione: un luogo quindi regolato da comportamenti ben precisi. Così, il suo spazio è molto codificato,dalla posizione delle sedie intorno al tavolo fino alla corretta sistemazione delle posate e dei bicchieri; la tradizione gastronomica ha dunque progettato una struttura immutabile per ospitare il complesso di coreografie che sono i nostri pasti.

Ma in tempi moderni, dove i nuovi chef hanno scambiati il loro cappello per un berretto e hanno assunto, complici i mass media, un atteggiamento rock star, siamo costretti ad ammettere che tutte queste regole di galateo sono un po' troppo vecchio stile. Chi ha voglia di stare a schiena dritta, le mani sulle ginocchia, in una cena rilassante con gli amici? La tendenza globale si sta muovendo davvero verso una cucina più semplice, quasi disinibita nelle sue esternazioni, suggerendo un comportamento più informale a tavola nelle case moderne. Allo stesso modo in cui i tutti i nostri ambienti sono modellati dalle nostre azioni quotidiane, così è per le sale da pranzo moderne.

Ispirati da questa nuova filosofia culinaria, vogliamo quindi presentarvi alcuni esempi di interessanti sale da pranzo, che mettono in discussione il nostro modo di mangiare. Alcune in maniera più evidente, altre in modo più equilibrato, vi daranno sicuramente buoni spunti per rendere la vostra cena o il vostro pranzo più confortevoli e rilassanti.