La meravigliosa trasformazione di una casa contemporanea

Siamo abituati a considerare la soffitta come il luogo della casa dove riporre tutto ciò che non ci serve nell'immediato. Tuttavia, questo spazio può essere utilizzato per coltivare un hobby, come ufficio oppure renderla parte integrante della zona notte, come in questo caso. Il letto matrimoniale è stato posizionato di fronte all'armadio, il quale segue la linea spiovente del tetto. Al di sotto del guardaroba è stato ricavato un piccolo spazio per la scrivania. La concreta rappresentazione di uno spazio ben sfruttato.