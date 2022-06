La casa del Paese delle Meraviglie

Il protagonista del libro delle idee di oggi ha dell’incredibile, ed è senza dubbio una vera novità anche per noi di homify che ai progetti incredibili siamo ormai abituati. Si tratta di una fantastica tenuta che però non viene utilizzata come dimora vera e propria, bensì come importante luogo espositivo di oggetti e arredi antichi, tutti rigorosamente in vendita! Eh già! Strano ma vero, la Maison Brocante è l’evoluzione di un comune negozio, che assume dimensioni reali a favore di un maggior senso di accoglienza e respiro. Infondo, gli elementi esposti non sono affatto dei comuni oggetti d’arredo, bensì appartengono al così detto stile brocante.

Cos’è lo stile brocante? Non è altro che l’evoluzione dello Shabby chic, tanto in voga fino ad ora! Si tratta di una corrente nata in Francia che riguarda il commercio di oggetti e mobili usati. Il concetto che sta alla base dello stile Brocante non riguarda il valore degli oggetti in sé, a volte anche molto basso, piuttosto l'idea di donar loro una seconda vita.

Siete curiosi di scoprire cosa nasconde questa nuova e affascinante corrente? Non ci resta che perderci nelle spettacolare immagini del fotografo Paolo Brignone.