​10 ville moderne da capogiro

Chi non desidererebbe abitare in una villa? La villa è certamente un mito dell'abitare, è una versione implementata della casa, immersa nell'idea di lusso e di rapporto con la natura che la circonda, come ben raccontato dal Libro delle Idee chiamato Ville di lusso, per chi ama sognare in grande! La villa è anche un tema prediletto dagli architetti in tutte le epoche e territorio di moltissime interessanti sperimentazione i progettuali, molte delle quali hanno fatto epoca.

Anche la stagione contemporanea che ci avvolge ha prodotto memorabili ville che hanno riletto con nuovi parametri l'idea stessa di abitare. Questo Libro delle Idee costruisce appunto un decalogo progettuale, raccontandovi dieci episodi davvero fuori dall'ordinario e invitandovi a perdervi nelle bellissime immagini che seguono.