La camera da letto moderna

La camera da letto è la zona della casa dove spendiamo la maggior parte delle ore notturne ed è quindi quella parte della nostra abitazione, che godiamo di più, ma che viviamo meno. Certo, se per caso capita che vogliamo trascorrere la domenica a letto muovendoci solo per effettuare lo spostamento letto-bagno e viceversa, ci capiterà di sfruttare lo spazio più da svegli che da dormienti, ma principalmente sappiamo che a differenza del salotto o della cucina, la camera da letto è un luogo dove ci piace principalmente ricaricare le pile in vista della giornata che verrà.

Ovvio è, che il look della nostra camera ci deve trasmettere grande tranquillità: in un ambiente dall'atmosfera accogliente e serena, riusciremo a rilassarci meglio, godendo di ciò che ci circonda, lasciandoci avvolgere dai colori e dai profumi delle lenzuola appena cambiate, o delle candele profumate che vi sono state regalate qualche settimana fa come buon rientro dalle ferie. Molti di noi sono grandi amanti dello stile moderno, che riesce a coniugare comfort e funzionalità all'interno dell'ambiente. Contrassegnando la stanza da eleganti forme che sottolineano funzionalità e semplicità.

Mentre si arreda la propria stanza da letto secondo i canoni di un determinato stile, che può variare dal classico al minimal, passando per il romantico o il country chic, ricordiamoci che dobbiamo sempre pensare a come utilizzeremo gli spazi evitando che un domani, quando la camera inizierà ad essere usata, nulla rimanga in disordine. In questo ambiente bisogna ricercare la tranquillità, dare la priorità ad un equilibrio che ci porta a rilassarci anche solamente guardando il letto e tutto l'arredo. Dobbiamo fare in modo che l'atmosfera sia rilassata, proprio come saremo noi non appena le nostre stanche membra si appoggeranno sul letto, in attesa che Morfeo venga a prenderci la mano per portarci nel mondo dei sogni.

Argomento di oggi sono quindi le camere da letto, in particolare quelle in stile moderno. Abbiamo scelto per voi sette esempi per darvi una panoramica soddisfacente cercando di spiegarvi cosa intendiamo noi, per camera da letto moderna.