​Sette fantastiche case prefabbricate

La capacità di fornire prestazioni ecosostenibili rilevanti è sicuramente uno dei punti di forza di una casa prefabbricata. Realizzata a Mareno di Piave, in provincia di Treviso, la casa monofamiliare illustrata nell'immagine sopra è dotata di una struttura in legno X-Lam e di isolamento a cappotto in fibra di legno che concorrono a ridurre in maniera rilevante le perdite energetiche. È inoltre dotata di un efficace sistema di recupero di calore per mantenere l’aria interna calda in inverno e fresca in estate. Simili soluzioni bioclimatiche e impiantistiche le hanno permesso di ottenere la più alta certificazione energetica possibile: la Casaclima Classe Gold.