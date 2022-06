10 cose da sapere prima di acquistare una casa vecchia

Quando si acquista una casa non di recente costruzione è necessario accertarsi che certe strutture siano in buone condizioni. Per esempio il tetto è un parte molto importante della casa e dovrà essere solido e non avere spifferi o delle perdite che facciano passare la pioggia, e che isoli adeguatamente l' abitazione dal freddo. E' opportuno anche controllare che le finestre e i serramenti siano in buone condizioni per evitare il rischio di dover spendere molto per il riscaldamento o per rifarli.