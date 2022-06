Il vecchio con il nuovo: e la casa ideale è realtà!

Oggi ci occuperemo di un ambizioso progetto ideato dagli esperti dello studio di architettura The Bazeley Partnership. Si tratta di una particolarissima abitazione che include delle caratteristiche tradizionali, come il legno delle travi a vista, perfettamente integrate in un contesto ormai squisitamente contemporaneo. La tenuta vanta un vista idilliaca sul mare, e per questo è stata munita di generosi terrazzi esterni da godere in tutte le stagioni.

Scopriamo insieme questa meraviglia!