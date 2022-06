Una casa moderna alla portata di tutti

La splendida zona giorno a doppia altezza è il punto forte di questa casa. Non c'è niente di più bello che potersi godere il relax serale con la famiglia in un ambiente arioso, in cui gli elementi strutturali divengono protagonisti, acquisendo una grande qualità estetica. La struttura del soffitto in legno dipinta di bianco è un forte richiamo alla tradizione, come pure il tavolo da pranzo in legno massello, che si abbina perfettamente con il gusto contemporaneo di questo ambiente.

Davvero raffinata la scelta cromatica della zona pranzo.