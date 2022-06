5 patio esterni.. tutti da vivere!

È quasi indiscutibile che il patio esterno sia uno dei luoghi preferiti quando si ha voglia di tranquillità, freschezza e, perché no, una serata indimenticabile, il tutto accompagnato dalla bellezza della natura circostante.. e per avere una bella vista non c’è bisogno di essere in cima a una montagna o circondato da grandi appezzamenti di terreno.

Le destinazioni d’uso di un patio esterno sono molteplici, può infatti essere utilizzato per i pranzi in famiglia, per una serata o una festa con gli amici, o semplicemente per leggere un buon libro all’aria aperta e al riparo dal sole.

Se le nostre parole vi hanno convinto ma ancora manca un pizzico di ispirazione, abbiamo selezionato per voi qualche spunto e lo abbiamo inserito in questo libro di idee. Qui troverete degli esempi formidabili, delle valide alternative che spaziano da quelle più all'avanguardia a quelle più tradizionali. Quale di queste fa più al caso vostro?