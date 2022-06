Quattro problemi comuni nell’arredare casa e relative soluzioni

Siamo sinceri, progettare e poi arredare casa può essere davvero estenuante, specie quando si devono fare i conti con spazi non proprio generosi. Se ci troviamo poi a dover ristrutturare con un budget limitato ci si può trovare a risolvere grattacapi non indifferenti: come ad esempio mancanza del necessario apporto di luce naturale, scarsa funzionalità della ripartizione degli spazi…

Ultima ma non ultima, c'è poi la questione sul delicato gioco di equilibri da rispettare per mettere tutti d'accordo sullo stile che si vuole adottare per le nostra mura domestiche. Recenti sondaggi hanno proprio evidenziato come il pomo della discordia che va a turbare l'armonia delle coppie che decidono di mettere su casa, sia proprio quello legato alle decisioni in materia di progettazione e arredamento degli interni del nido d'amore. Così se lei vuole assolutamente che la cucina sia più grande, lui preferirebbe guadagnare spazio per il soggiorno - e come facciamo sennò ad organizzare i tornei con gli amici di Fifa 2014 alla play station??- ; se lei si sente audace -quasi spericolata- nell'abbinamento dei colori per il bagno, lui preferisce mantenersi nella zona comfort della classica e sempre attuale soluzione del total white… Questi temi suonano famigliari, e non ci stupiscono, vero? Come nei migliori drammi shakespiriani , ci sentiamo di riconoscere la validità delle argomentazione ad entrambe le parti, ognuna portatrice della sua -seppur opinabile-ragione.

Tirando le somme quindi, pianificare l'arredamento degli interni può essere un'operazione che richiede grandi sforzi di pazienza, di ingegno e come sempre, anche di fantasia.

Oggi ad homify abbiamo allora voluto raccogliere in un articolo alcune trovate dall'accento eclettico escogitate dai nostri esperti italiani, che sappiamo vi potranno essere di spunto nei piccoli grandi problemi dell'arredo quotidiano…