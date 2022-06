homify 360°: due case in pietra a Pantelleria

Le case in pietra rivestono sempre un certo fascino, c'è poco da fare. Sarà perché ci ricordano qualcosa di antico e rassicurante, sarà perché quell'aria rustica ha sempre un che di famigliare e attraente allo stesso tempo, ma i rivestimenti ,e più in genere, le case in pietra naturale rappresentano un qualcosa che non ci stanca mai. Ecco perché oggi abbiamo deciso di portarvi sul mare siciliano, e più precisamente a Nikà, Pantelleria. Qui abbiamo trovato due piccoli Dammusi, per una superficie complessiva di circa 150 mq, completamente ristrutturati.

Cos'è un Dammuso, vi starete chiedendo voi che non avete origini sicule. Beh, continuate a leggere se volete scoprirlo!