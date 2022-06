A tutto minimal!

Il minimalismo potrebbe sembra uno stile freddo – e qualche volta lo è – ma sicuramente fermo e statico no! Il minimal è uno stile in piena evoluzione, così come la tecnologia che ci circonda quotidianamente. Materiali, forme e idee innovative contraddistinguono di solito questi interni da “less is more”. Oggi vi porteremo alla scoperta di un appartamento che attraverso la combinazione di più linguaggi stilistici, regala ai suoi ospiti una sensazione di pace, isolamento e tranquillità. Il progetto dimostra come il minimalismo sia un interior non eccessivamente rigoroso, con le sue eccezioni e con il suo modo particolare di essere accogliente. I lavori hanno visto all’opera lo studio Km 429 Architettura.