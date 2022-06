8 soluzioni per la privacy del vostro giardino!

Quasi tutte le piante possono essere coltivate in un vaso che ha la comodità di poter essere spostato facilmente: questa opzione è ideale per una casa in affitto, dove non si dispone di grande libertà di modifiche al giardino stesso.

Per aumentare il senso di privacy, possiamo usare vasi di fiori per nascondere, per ridurre che il nostro giardino sia troppo visibile dall'esterno. È opportuno saper cogliere la giusta composizione di piante e vasi in modo da potersi inserire con gusto e nel miglior modo possibile, col contesto e il design della casa.