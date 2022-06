25 mq che non hanno nulla da invidiare a 70 mq di appartamento!

È impossibile non lasciarsi sedurre dallo stile fresco e originale degli interni di TRANSITION INTERIOR DESIGN. Questo studio francese, con sede a Parigi, è specializzato in interior design residenziale. I lavori sono accomunati da un utilizzo dello spazio molto attento e intelligente e da una meticolosa ricerca in termini di soluzioni stilistiche e scelta dei materiali. Gli appartamenti curati dal team possono così beneficiare di ambienti dal look molto attuale e vivace, curati nei minimi dettagli, particolarmente indicati per coppie o famiglie giovani. Se siete curiosi, andiamo a vedere più da vicino questo appartamento da 25 mq!