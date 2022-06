7 idee meravigliose per una terrazza sul tetto

Ahhh! se vi piace cucinare, preparare sfiziosi pranzetti o cene all'aperto, vi mostriamo una griglia speciale e di qualità, completa anche di un pratico lavandino per lavare bicchieri e tazze e rinfrescare gli alimenti. Un piano di lavoro vero e proprio, posto all'esterno, sul quale è possibile preparare con comodità un'insalata mentre carni e\o verdure (a seconda della vostra dieta personale) arrostiscono alla perfezione. Infine, per il massimo del lusso, completa il tutto un comodo frigorifero per mantenere fresche bevande e vini.

Questa soluzione sarà un ottimo investimento per la vostra nuova terrazza. Potrete godere per anni del piacere di ricevere amici e parenti per una spettacolare degustazione di ottimi sapori in un ambiente unico e raffinato… e non dimenticate che Homify vi ha aiutati a trovare la giusta ispirazione.

Se avete considerato l'idea di trasformare gli spazi inutilizzati del vostro tetto o di riorganizzare il balcone, non vi resta che mettervi all'opera! E buona fortuna.