​Tutto quello che c'è da sapere sulle prefabbricate !

Il primo consiglio che possiamo darvi quando desiderate intraprendere l'impresa di costruirvi una vostra casa prefabbricata è quello di eleggere un vostro modello di riferimento, sulla base di caratteristiche tecnologiche o estetiche che riterrete rilevanti o affini con l'idea di casa che vi siete fatti. Un modello di riferimento non dovrà naturalmente costruire un'entità statica da copiare in maniera acritica ma un dinamico elemento di confronto con il quale soppesare attentamente ogni scelta progettuale che sarete chiamati a compiere e con cui vi confronterete con gli esperti che via via vi affiancheranno nel corso della strada.

La casa prefabbricata che vogliamo proporvi come modello di riferimento è stata realizzata da Progettolegno e sfrutta le qualità costruttive del legno. Sistema costruttivo di natura modulare, il legno è un materiale privilegiato per la realizzazione di case prefabbricate anche molto complesse. Attraverso il legno è possibile dare vita a strutture anche molto articolare e capaci di contenere in maniera davvero rilevante i costi di costruzione, che mediamente si aggirano intorno ai 1.200 euro al mq.