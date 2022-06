La ristrutturazione di un appartamento accogliente e luminoso

Oggi siamo a La Coruña, in Spagna, per mostrarvi il lavoro di ristrutturazione di un appartamento nel centro della città galiziana. Il progetto vi dimostrerà come il bianco non rende l’atmosfera di un’abitazione necessariamente fredda e l’azienda incaricata dei lavori lo sa perfettamente, avendo pianificato una riforma degli ambienti che ha puntato tutto su comfort e piacevolezza. La società GESPRONOR (Integral Project Management Northwest, S.L.) ha più di 20 anni di esperienza nella progettazione di abitazioni ed è costituita da un team multidisciplinare, capace di andare incontro alle molteplici esigenze dei clienti. Serietà e rispetto della parola data sono i principi fondamentali della squadra di Gespronor. Andiamo a soddisfare la nostra curiosità.