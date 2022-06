Come trasformare un vecchio fienile in una villa rustica?

Una volta che avremo verificato che l’edificio possa essere convertito in abitazione, potremo incominciare a definire il progetto, stabilendo, eventualmente anche insieme ad un ingegnere edile, il livello di ristrutturazione da realizzare.

Per trasformare un vecchio fienile in una villa rustica sarà infatti necessario capire quali elementi della struttura possano essere mantenuti ed eventualmente ripristinati, quali invece debbano essere demoliti e ricostruiti e infine quali parti vadano create ex novo.

Se prendiamo come riferimento il rustico di questa immagine, per esempio, dovremo rifare completamente il tetto e inserire gli infissi, al momento solo abbozzati. Mentre la struttura portante con le travi a vista potrebbe essere semplicemente messa in sicurezza, ma mantenuta nelle stato originale.

Occorrerà poi naturalmente valutare anche il tipo di lavori da realizzare per quanto riguarda l’impianto idrico, elettrico e del gas. In questo modo potremo avere un’idea precisa dei professionisti da coinvolgere e dei tempi necessari per completare la ristrutturazione, oltre che naturalmente dei costi: proprio a questo proposito teniamo comunque presente che per questo genere di recuperi edilizi potremmo beneficiare delle detrazioni fiscali prorogate dal Governo a tutto il 2016.