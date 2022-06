Idee per decorare il bagno

La casa è pronta, più o meno avete scelto tutti gli elementi più importanti, dal colore dei pavimenti della cucina ai materiali per ricoprire le pareti del bagno. La maggior parte dei mobili è già stata acquistata e state solamente attendendo che allaccino l'abitazione alla corrente elettrica e che l'impresa di pulizie venga a togliere tutta la polvere e i residui dei lavori di ristrutturazione appena terminati. Casa vostra ha finalmente preso una forma e ora non resta che mettere a punto le ultime cose, tra le quali rientrano i vari elementi decorativi spari per gli ambienti: dal portaombrelli nell'ingresso, al candelabro che vi hanno regalato i vostri vicini di casa per il matrimonio. Insomma, in casa c'è tutto, tranne i mobili, che arriveranno non appena gli spazi saranno perfettamente a posto e gli elementi decorativi che verranno aggiunti subito dopo l'arrivo dei complementi d'arredo.

Argomento di oggi saranno quindi gli elementi decorativi, non quelli di tutta la casa, ma quelli che renderanno unica il vostro bagno. Elementi che servono a personalizzare l'ambiente, facendolo assomigliare un po' più a voi, personalizzandolo in maniera tale che anche la vostra stanza da bagno sia un luogo confortevole, dove potervi preparare in tutta tranquillità. Perché, si sa, questo ambiente è una zona molto importante per la casa, dove ritroviamo la nostra intimità e, nonostante spesso ci capita di essere di fretta e avere poco tempo per curare il nostro corpo come vorremmo, quando abbiamo qualche momento libero riusciamo a prenderci qualche ora per noi stessi, abbandonandoci ad un caldo bagno avvolti dal vapore, dal tremolio della luce delle candele e dalla musica jazz.